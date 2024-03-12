По Хабаровскому краю прокатился очередной вал мошенничеств

Настоящий вал мошенничеств в эти дни прокатился по Хабаровскому краю. Люди перевели злоумышленникам миллионы рублей, поверив сообщению с фейкового аккаунта своего руководителя или доверившись авторам объявлений в социальных сетях и Интернете. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию регионального УМВД России.
В Хабаровске 71-летняя медсестра перевела неизвестным 3 млн 700 тысяч рублей. Перед этим ей поступило сообщение в мессенджер, как она была уверена, от главного врача. Вроде бы и фотография совпадала, и номер был похож. Якобы главврач передал тревожную информацию, мол, мошенники украли персональные данные сотрудников медицинского учреждения и ей перезвонит сотрудник правоохранительных органов. Нужно чётко следовать его указаниям.
— «Сотрудник» действительно позвонил. Он рассказал, что некие мошенники завладели служебными данными работников и от их имени оформляют кредиты в банках. Чтобы обезопасить своё финансовое положение, медсестре было предложено очень оперативно перевести все накопления на «безопасный счёт» и взять крупный заём в банке, — говорится в сообщении. — Введённая в состояние стресса горожанка выполнила всё в точности, как ей было указано. В результате она перечислила аферистам 1 миллион рублей собственных сбережений, а также взяла 2 миллиона 700 тысяч рублей в кредит.
В Комсомольске-на-Амуре 40-летний мужчина «купился» на объявление об аренде авторефрижератора. Ему приглянулся вариант с доставкой спецавтомобиля из соседнего Приморья. Связался с поставщиком. Тот предложил оплатить сразу половину стоимости доставки рефрижератора в Комсомольск-на-Амуре. После перевода требуемой суммы, телефон поставщика оказался отключённым. Комсомольчанин потерял 415 тысяч рублей.
— В другой отдел полиции Комсомольска-на-Амуре с заявлением о мошенничестве обратилась 63-летняя местная жительница. Женщина сообщила о том, что хотела снять для проживания квартиру и искала варианты через объявления на сайтах недвижимости. Найдя нужную ей жилплощадь, она связалась посредством мессенджера с якобы собственником помещения, который потребовал плату за несколько месяцев вперед. Заявительница, не желая терять понравившуюся ей квартиру для проживания, выполнила условия собеседника и лишилась 150 тысяч рублей, — рассказали в полиции.
В эти же дни с аналогичными схемами мошенничества столкнулись ещё четверо граждан из Комсомольска-на-Амуре и его пригорода. Они стали жертвами аферистов после звонков по объявлениям о временном трудоустройстве, аренде, продаже питомцев и ремонте автомобилей. Деньги за мнимые услуги жертвы аферистов переводили или частично, или полностью. По всем фактам возбуждены уголовные дела.
КСТАТИ:
Управление по противодействию киберпреступности МВД России проанализировало схемы дистанционного обмана граждан. Они составили памятку с наиболее распространёнными способами мошенничеств. Её в официальных социальных сетях разместила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Схема 1. Операторы сотовой связи.
(«действие вашей сим-карты заканчивается», «какой у вас оператор связи?», «продиктуйте код из СМС»).
Схема 2. Предложения от лжеброкеров.
(«откроем брокерский счёт для получения прибыли», «оплатите страховой взнос за инвестиции», «продиктуйте свои данные для регистрации в нашей брокерской компании»).
Схема 3. Общение с работодателем.
(«заполните анкету в ходе нашего онлайн-общения», «укажите данные банковской карты для перечисления будущей зарплаты», «предоставьте персональные данные для бухгалтерии/кадровика»).
Схема 4. Звонки или сообщения от знакомых.
(«я в беде, связи нет, говорить не могу, нужны деньги», «проголосуйте за мою племяшку вот по этой ссылке», «посмотри хороший материал — пройди по ссылке»).
Схема 5. Оплата услуг по фейковому QR-коду.
(человеку предоставляют QR-код не с официального сайта и предлагают оплатить услугу «через камеру гаджета»).
Схема 6. Звонки и сообщения из банка.
(«на вас кто-то прямо сейчас оформляет кредит», «прямо сейчас у вас списываются деньги», «замечаем в последние дни странные операции по вашей карте», «вам надо опередить мошенников и спрятать свои средства на безопасном счёте»).
Схема 7. Звонки и сообщения от государственных ведомств.
(«вам звонит следователь/дознаватель/судебный пристав/оперативник ФСБ…», «на вас заведено уголовное дело», «продиктуйте ваши данные, я всё проверю»).
Услышали по телефону такие слова? Положите трубку. Скорее всего вам звонит мошенник! Чтобы развеять сомнения, сами перезвоните знакомому или в организацию, откуда поступил звонок.