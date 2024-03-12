По Хабаровскому краю прокатился очередной вал мошенничеств

— «Сотрудник» действительно позвонил. Он рассказал, что некие мошенники завладели служебными данными работников и от их имени оформляют кредиты в банках. Чтобы обезопасить своё финансовое положение, медсестре было предложено очень оперативно перевести все накопления на «безопасный счёт» и взять крупный заём в банке, — говорится в сообщении. — Введённая в состояние стресса горожанка выполнила всё в точности, как ей было указано. В результате она перечислила аферистам 1 миллион рублей собственных сбережений, а также взяла 2 миллиона 700 тысяч рублей в кредит.