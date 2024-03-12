Жительница Атырау неоднократно продавала своих новорожденных детей

В это же время подсудимая вступила в сговор уже с другой семейной парой о продаже им ребенка после его рождения. Супружеская пара периодически переводила деньги на счет подсудимой до рождения ребенка. После рождения ребенка супруги забрали его в семью. Семейные пары, выкупив новорожденных за деньги, установили отцовство и вписали свои имена в свидетельство о рождении детей.