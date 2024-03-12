В Красноярске будут судить исполнителя убийства свахи Нины Кузьминой

Как рассказали в СК, женщина исчезла 9 марта 2023 года. Об её исчезновении полиции сообщила знакомая. 15 марта полицейские задержали исполнителя убийства Нины Кузьминой — 44-летнего жителя Красноярска. В этот же день был найден автомобиль свахи, а спустя ещё 5 дней — её костные останки в лесу на территории Иркутской области. Следом стало известно, что её заказала 63-летняя женщина.

«Установлено, что обвиняемая, имея перед потерпевшей долговые обязательства на 200 тысяч рублей, вступила в преступный сговор с мужчиной, направленный на убийство Кузьминой», — рассказали в СК. Награда за убийство составила 600 тысяч рублей — такую сумму долга исполнитель мог не возвращать заказчице.

Исполнитель убийства вошёл в доверие к Нине Кузьминой и 3 марта убил её, ударив ключом и отвёрткой по голове. Затем он доложил о содеянном заказчице, отогнал автомобиль во двор многоквартирного дома, забрал из сумки женщины ключи и документы, приехал в её квартиру, обчистил сейф и передал заказчице часть украденных из сейфа денег. Затем он перенёс тело Кузьминой в свой автомобиль, вывез в Иркутскую область и там сжёг рядом с посёлком Чунский.