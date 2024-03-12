В Красноярске будут судить исполнителя убийства свахи Нины Кузьминой

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении исполнителя убийства 67-летней свахи Нины Кузьминой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Как рассказали в СК, женщина исчезла 9 марта 2023 года. Об её исчезновении полиции сообщила знакомая. 15 марта полицейские задержали исполнителя убийства Нины Кузьминой — 44-летнего жителя Красноярска. В этот же день был найден автомобиль свахи, а спустя ещё 5 дней — её костные останки в лесу на территории Иркутской области. Следом стало известно, что её заказала 63-летняя женщина.
«Установлено, что обвиняемая, имея перед потерпевшей долговые обязательства на 200 тысяч рублей, вступила в преступный сговор с мужчиной, направленный на убийство Кузьминой», — рассказали в СК. Награда за убийство составила 600 тысяч рублей — такую сумму долга исполнитель мог не возвращать заказчице.
Уголовное дело в отношении исполнителя убийства выделено в отдельное производство, так как он сотрудничает со следствием. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Уголовное дело в отношении заказчицы находится в производстве.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске мужчину, который пытался убить своих соседей, планируют отправить на принудительное лечение.