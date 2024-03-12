В Новосибирске уже произошло две аварии с новыми троллейбусами

В соцсетях появлялась информация об авариях с троллейбусам маршрута № 5. Информацию подтвердили в пресс-центре мэрии. Пользователи писали о столкновении этого вида транспорта с автомобилем на улице Аэропорт.
В горадминистрации также добавили, что второе ДТП с троллейбусом № 5 случилось 1 марта на Красном проспекте.
Ранее МК в Новосибирске писал, что на Димитровском мосту в Новосибирске у троллейбуса произошёл обрыв контактной линии. ЧП произошло из-за троллейбуса № 24.
Также мы сообщали, что начальная цена контракта на организацию измененного троллейбусного маршрута № 5 составляла 91 миллион рублей.