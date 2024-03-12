Кемеровчанка купила в Новосибирске дорогой автомобиль по поддельному паспорту

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, 35-летняя женщина купила в интернете поддельный паспорт и фальшивые водительские права. Документы в 2021 году она подала в банк для получения автокредита, предоставив ложные сведения о месте работы.