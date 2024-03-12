Кемеровчанка купила в Новосибирске дорогой автомобиль по поддельному паспорту

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, 35-летняя женщина купила в интернете поддельный паспорт и фальшивые водительские права. Документы в 2021 году она подала в банк для получения автокредита, предоставив ложные сведения о месте работы.
Кредит одобрили, и кемеровчанка прибрела «Митсубиши Паджеро Спорт Кю Икс» 2021 года выпуска. Выплачивать кредит она не планировала.
Ущерб банку от ее действий составил 3,4 миллиона рублей. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Ранее МК в Новосибирск писал, что жительница Новосибирска отработает 200 часов за мошенничество с надгробием. Она лишила пенсионерку 100 тысяч рублей.