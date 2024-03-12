Контрактника из Красноярского края осудили за уклонение от службы

В декабре 2022 года младший сержант после лечения в госпитале не вернулся в часть и стал проживать в одном из населенных пунктов края. В апреле 2023-го его задержали и прикомандировали к другой части на время расследования. Но в мае военный снова перестал появляться на службе и проводил время по своему усмотрению. В ноябре его вновь задержали.