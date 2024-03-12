В Роскачестве сообщили о всплеске связанного с выборами президента мошенничества

Как сообщил ТАСС руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо быть внимательным и знать, что подобных выплат со стороны государства не существует, как и самого тестирования. «Не раскрывайте незнакомым людям, особенно в телефонном разговоре или переписке, данные аккаунтов, коды двухфакторной аутентификации, а также данные банковской карты с CVC-кодом», — добавил он.