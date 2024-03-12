В Роскачестве сообщили о всплеске связанного с выборами президента мошенничества

Так, мошенники рассылают фишинговые письма по почте или в мессенджерах с сообщениями о денежном вознаграждении за участие в тестировании системы электронного голосования. Сами рассылки ведутся якобы от официальных представителей ЦИК РФ и портала «Госуслуги», через которые избиратели могут подать заявку на участие в дистанционном электронном голосовании.
«Избирателям предлагается за вознаграждение (от 2,5 тыс. рублей и более) протестировать систему голосования на наличие технических ошибок», — рассказали в пресс-службе.
В Роскачестве пояснили, что для доступа к тестированию и получения денежной выплаты избирателям предлагается на фишинговом сайте заполнить анкету с указанием персональных данных и банковских реквизитов, на которые будет перечислена выплата. В организации считают, что таким образом подобная схема нацелена на два основных вида пользовательских данных — информация аккаунта на госуслугах и банковской карты.
Как сообщил ТАСС руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо быть внимательным и знать, что подобных выплат со стороны государства не существует, как и самого тестирования. «Не раскрывайте незнакомым людям, особенно в телефонном разговоре или переписке, данные аккаунтов, коды двухфакторной аутентификации, а также данные банковской карты с CVC-кодом», — добавил он.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.