Учебный процесс меняют в школе в Нижнеудинском районе после пожара

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерства образования Иркутской области, дошкольники будут посещать детский сад в деревне Курят, для ребят с родителями организуют подвоз на школьном автобусе. Два класса начального звена, которые обучались в сгоревшем блоке школы, переведут в основное здание. Также проработан вопрос об организации питания школьников, поскольку пищеблок также находился в пострадавшем здании.