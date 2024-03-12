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90-е в Бурабае: КНБ заявил о задержании членов преступной группировки

27 февраля т.г. Комитетом национальной безопасности при координации прокуратуры по подозрению в вымогательстве задержаны 2 жителя Акмолинской области.
Источник: Zakon.kz

По материалам следствия, они при покровительстве зарубежных так называемых воров в законе занимались вымогательством денежных средств у предпринимателей и пытались установить криминальный контроль над субъектами бизнеса курортной зоны «Бурабай».

«В ходе обысков у фигурантов дела изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также наркотические средства», — говорится в сообщении.

В КНБ отметили, что проводится досудебное расследование по п. 2 ч. 3 ст. 194 Уголовного кодекса РК.

С санкции суда к задержанным лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

«Иная информация в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит», — добавили в пресс-службе КНБ РК.