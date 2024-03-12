90-е в Бурабае: КНБ заявил о задержании членов преступной группировки

По материалам следствия, они при покровительстве зарубежных так называемых воров в законе занимались вымогательством денежных средств у предпринимателей и пытались установить криминальный контроль над субъектами бизнеса курортной зоны «Бурабай».
«В ходе обысков у фигурантов дела изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также наркотические средства», — говорится в сообщении.
В КНБ отметили, что проводится досудебное расследование по п. 2 ч. 3 ст. 194 Уголовного кодекса РК.
С санкции суда к задержанным лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
«Иная информация в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит», — добавили в пресс-службе КНБ РК.