Брат Салтанат Нукеновой записал обращение после первого дня суда

«Я так понимаю, всех очень много вопросов, в том числе есть моменты, которые мы ранее не могли озвучить, даже не хотели. Очень часто задавали вопрос, почему Салтанат не уходила? Почему она ушла и в октябре вернулась? Для меня это тоже был большой вопрос. Ответ на него я получил уже после убийства, когда мы узнали про то самое видео, которое записал Бишимбаев. Мы не хотели об этом говорить, потому что это очень сильно ранит в первую очередь близких, родных, родителей. Поэтому мы этот момент и множество других пытались сделать недоступными для общественности. Все-таки есть какие-то нормы приличия, порядочности, морали. Я в первую очередь ограничен любовью к своей семье и заботой о них», — рассказал мужчина.