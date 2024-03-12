Предприниматель из Минусинска осужден за махинации при отлове бродячих собак

В рамках контрактных обязательств с МКУ «Служба заказчика» он предоставил заказчику подложные документы и получил по ним 390 тыс. руб.



Всего за период с 2017 по 2019 годы бизнесмен заключил с МКУ 20 муниципальных договоров. В его задачи входил отлов, учет, содержание бездомных животных, а также уничтожение биологических отходов. Свои обязательства фигурант дела не выполнил, а данные об объемах работы преувеличил, говорится в сообщении.



Свою вину предприниматель не отрицал и частично возместил ущерб. По статье о мошенничестве суд назначил ему 2 года лишения свободы условно.



Кристина Распутина.