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25 беспилотников сбиты ночью над регионами России

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. ВСУ пыталась атаковать Россию 25 беспилотниками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МО РФ.
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 25 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Так, по данным оборонного ведомства, силы ПВО уничтожили два беспилотника над Московской областью, один — над Ленинградской, семь — над Белгородской, 11 — над Курской. Еще четыре БПЛА перехвачены и ликвидированы над Брянской, Тульской и Орловской областями.

В ночь на вторник атаке украинских беспилотников подверглось Подмосковье и ряд регионов России. В Орле в результате падения БПЛА поврежден объект топливно-энергетического комплекса. В результате атаки беспилотников на Нижегородскую область в Кстовской промзоне произошел пожар на одной из установок по переработке нефти.