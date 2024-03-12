25 беспилотников сбиты ночью над регионами России

Так, по данным оборонного ведомства, силы ПВО уничтожили два беспилотника над Московской областью, один — над Ленинградской, семь — над Белгородской, 11 — над Курской. Еще четыре БПЛА перехвачены и ликвидированы над Брянской, Тульской и Орловской областями.