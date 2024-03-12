25 беспилотников сбиты ночью над регионами России

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 25 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Так, по данным оборонного ведомства, силы ПВО уничтожили два беспилотника над Московской областью, один — над Ленинградской, семь — над Белгородской, 11 — над Курской. Еще четыре БПЛА перехвачены и ликвидированы над Брянской, Тульской и Орловской областями.
В ночь на вторник атаке украинских беспилотников подверглось Подмосковье и ряд регионов России. В Орле в результате падения БПЛА поврежден объект топливно-энергетического комплекса. В результате атаки беспилотников на Нижегородскую область в Кстовской промзоне произошел пожар на одной из установок по переработке нефти.