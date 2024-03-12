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На перекрестке в Волгограде автомобиль реанимации врезался в грузовик

На оживленном перекрестке в Советском районе камеры уличного видеонаблюдения запечатлели момент столкновения автомобиля скорой помощи и грузовика.

Авария с участием реанимационной машины произошла 11 марта на пересечении улицы Полухина и Университетского проспекта.

По видеозаписям, опубликованным в интернете, видно, что автомобиль скорой помощи двигался с включенной экстренной сигнализацией, чтобы проехать на красный.

Однако во время движения со скорой столкнулась «Газель». Вероятно, водитель не увидел приближающийся спецтранспорт.

В результате ДТП грузовик опрокинулся на бок и задел другой автомобиль, находившийся на проезжей части.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Пациентов из реанимационной машины быстро доставили в медицинское учреждение с помощью другого автомобиля скорой помощи, сообщили в облздраве.