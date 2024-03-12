В Чунском районе задержали подозреваемого в убийстве. Его искали полгода

Как рассказали в пресс-службе приангарского Следственного комитета, искали его полгода:
«В конце сентября 2023 года подозреваемый, находясь на улице Калинина в рабочем поселке Лесогорск Чунского района, в ходе конфликта с незнакомым молодым человеком нанес ему сильный удар рукой в область груди и скрылся».
24-летний пострадавший тогда пришел домой к матери и лег спать. Умер он менее чем через сутки. Причем женщина это не сразу поняла. Обнаружив, что сын не подает признаков жизни, она вызвала скорую и полицию.
Следствие установило виновника. Им оказался 40-летний житель Чунского района. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 105 — «Убийство». Мужчине светит от шести до 15 лет тюрьмы.