В Фергане водитель отобрал у сотрудника ДПС рацию за выписанный штраф

В пресс-службе УВД Ферганской области сообщили, что в Фергане сотрудник ДПС составил административный протокол на жителя города о нарушении правил остановки и стоянки транспортного средства. Гражданин был недоволен таким решением, начал кричать и выражаться непристойными словами, нарушая общественный покой. Затем он отобрал у сотрудника ДПС рацию и убежал.