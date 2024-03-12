В Фергане водитель отобрал у сотрудника ДПС рацию за выписанный штраф

В пресс-службе УВД Ферганской области сообщили, что в Фергане сотрудник ДПС составил административный протокол на жителя города о нарушении правил остановки и стоянки транспортного средства. Гражданин был недоволен таким решением, начал кричать и выражаться непристойными словами, нарушая общественный покой. Затем он отобрал у сотрудника ДПС рацию и убежал.
Позже гражданин был задержан. В свое оправдание мужчина заявил, что был недоволен оформленным на него административным протоколом и крупным штрафом.
В настоящий момент проводятся следственные мероприятия, после чего дело будет передано в суд для принятия законного решения.