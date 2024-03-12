4,6 миллиона отдал мошенникам пенсионер из Иркутска

Мужчина сообщил в полиции, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, который заявил, что кто-то пытается снять деньги со счетов пострадавшего. Звонивший сказал, что для сохранности денег нужно перевести их на «безопасный счёт», который открыли сотрудники Центробанка. Как только аферистов поймают — деньги вернут. Мужчина поехал в банк, снял 2,6 миллиона рублей и в ближайшем ТЦ через терминалы перечислил деньги на указанные реквизиты.