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В Омской области учитель избил ребёнка на глазах одноклассников

После инцидента педагога уволили из школы.
Источник: Om1.ru

В соцсетях появилось видео из школы в ауле Сегизбай Азовского района. Ученика 6 класса во время урока избил учитель немецкого языка. По словам автора поста, мальчика пинали ногами.

В комментариях родственница ребёнка рассказала, что такую реакцию у педагога вызвало то, что школьник щёлкал ручкой и разговаривал с одноклассниками. Учитель выхватил ручку у него из рук и сломал её. Ребёнок в ответ швырнул обломки ручки в учителя. Это и стало последней каплей для педагога.

На видео не видно самого избиения, но слышно, как ребёнок плачет и кричит: «Больно!». В ответ на это учитель кричит: «Сядь! Не кривляйся!». Также на видео слышно и как ребёнок нецензурно ругается.

В полиции уже отреагировали на пост в соцсетях. Происшествие зарегистрировано, проводится проверка. Учитель уже уволен из школы.

«Это единичный случай и недопустимое поведение педагога. Учитель написал заявление на увольнение. В школе будут работать психологи областного центра психолого-медико-социального сопровождения», — прокомментировал случившееся министр образования Омской области Иван Кротт.