В Омской области учитель избил ребёнка на глазах одноклассников

В комментариях родственница ребёнка рассказала, что такую реакцию у педагога вызвало то, что школьник щёлкал ручкой и разговаривал с одноклассниками. Учитель выхватил ручку у него из рук и сломал её. Ребёнок в ответ швырнул обломки ручки в учителя. Это и стало последней каплей для педагога.