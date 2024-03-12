Обвиняемый в громком убийстве красноярки Нины Кузьминой заключил сделку со следствием

Об этом сегодня сообщили в СК.
Напомним, женщина пропала в Красноярске 3 марта 2023 года. 15 марта по подозрению в ее убийстве задержали 44-летнего местного жителя. Изначально мужчина представил все так, будто не планировал преступление и совершил его спонтанно. Позже следователи установили новые факты. Они полагают, что убийца Кузьминой был простым исполнителем, а организовала преступление ее знакомая: «Имея перед потерпевшей долговые обязательства в сумме около 200 тысяч рублей, обвиняемая вступила в преступный сговор с мужчиной, направленный на убийство Кузьминой, а в качестве вознаграждения разрешила ему не возвращать долг в размере 600 тысяч рублей».
По версии следствия, предполагаемый киллер, действуя по наводке 63-летней красноярки, познакомился с Ниной Кузьминой, втерся к ней в доверие и во время встречи 3 марта в ее автомобиле забил насмерть ключом-трещоткой и отверткой, нанеся несколько ударов по голове. Доложив «заказчице» о содеянном, он перегнал машину убитой во двор дома в Красноярске, вытащил из сумки Кузьминой ключи и документы, поехал в ее квартиру, откуда забрал из металлического сейфа 215 тысяч рублей, часть которых передал «нанимательнице». После этого он поместил тело убитой в свой автомобиль, вывез в Иркутскую область, где в лесу возле поселка Чунский облил бензином и сжег. Там были обнаружены костные останки женщины спустя 5 дней после ее исчезновения.
«В ходе следствия с мужчиной было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Сейчас оно направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в СК.
Уголовное дело в отношении предполагаемой заказчицы преступления находится в производстве, а сама она — под стражей.