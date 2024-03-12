Обвиняемый в громком убийстве красноярки Нины Кузьминой заключил сделку со следствием

По версии следствия, предполагаемый киллер, действуя по наводке 63-летней красноярки, познакомился с Ниной Кузьминой, втерся к ней в доверие и во время встречи 3 марта в ее автомобиле забил насмерть ключом-трещоткой и отверткой, нанеся несколько ударов по голове. Доложив «заказчице» о содеянном, он перегнал машину убитой во двор дома в Красноярске, вытащил из сумки Кузьминой ключи и документы, поехал в ее квартиру, откуда забрал из металлического сейфа 215 тысяч рублей, часть которых передал «нанимательнице». После этого он поместил тело убитой в свой автомобиль, вывез в Иркутскую область, где в лесу возле поселка Чунский облил бензином и сжег. Там были обнаружены костные останки женщины спустя 5 дней после ее исчезновения.