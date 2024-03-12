В Сибири будут судить сотрудницу банка, тайно присвоившую 22 млн рублей

В Красноярском крае заместитель руководителя банка похитила более 22 млн рублей. Об этом рассказали в прокуратуре.
В 2017 году 36-летняя женщина заняла должность заместителя руководителя офиса крупного банка в посёлке Северо-Енисейский. Почти сразу она занялась хищением денег. Загружая купюры в кассеты для банкоматов, она часть средств присваивала себе, похитив за несколько месяцев 7,4 млн рублей.
Всего до 2022 года сотрудница банка похитила 22,3 млн рублей, профессионально скрывая недостачи.
«Она опечатывала пустые кассеты, а на ярлыках писала нужную сумму. Во время ревизий кассеты увозила и загружала в банкоматы, а затем после отъезда ревизоров снова доставляла в офис банка, помещала в хранилище, не произведя в них перерасчет денежной наличности», — рассказали в прокуратуре.
Следователи наложили арест на остатки автопарка супруга обвиняемой.
За присвоение денежных средств сотруднице банка грозит до 10 лет лишения свободы. Дело рассмотрит Северо-Енисейский районный суд.
Ранее сообщалось о том, что в Норильске директора школы будут судить за хищение 6 млн рублей.