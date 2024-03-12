В Сибири будут судить сотрудницу банка, тайно присвоившую 22 млн рублей

«Она опечатывала пустые кассеты, а на ярлыках писала нужную сумму. Во время ревизий кассеты увозила и загружала в банкоматы, а затем после отъезда ревизоров снова доставляла в офис банка, помещала в хранилище, не произведя в них перерасчет денежной наличности», — рассказали в прокуратуре.