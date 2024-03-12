Мужчина погиб при пожаре в Минске

Вечером 11 марта спасателям поступило сообщение о загорании квартиры в Центральном районе по адресу ул. Киреева, 11. Как выяснилось позже, пожар произошел в жилой комнате однокомнатной квартиры на площади 5 кв.м. Звеном ГДЗС в очаге горящей комнаты в бессознательном состоянии был обнаружен хозяин квартиры, которого передали бригаде скорой медицинской помощи. После проведения реанимационных работ медиками была констатирована смерть.
Из соседней квартиры подразделениями МЧС были эвакуированы три человека, они не пострадали. Причина пожара устанавливается.
Всего за сутки в столице зарегистрировано три пожара. Еще семь раз спасатели выезжали на оказание технической помощи.