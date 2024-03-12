Мужчина погиб при пожаре в Минске

Вечером 11 марта спасателям поступило сообщение о загорании квартиры в Центральном районе по адресу ул. Киреева, 11. Как выяснилось позже, пожар произошел в жилой комнате однокомнатной квартиры на площади 5 кв.м. Звеном ГДЗС в очаге горящей комнаты в бессознательном состоянии был обнаружен хозяин квартиры, которого передали бригаде скорой медицинской помощи. После проведения реанимационных работ медиками была констатирована смерть.