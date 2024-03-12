В зоне проведения СВО погибли наводчик и стрелок из Краснокамска

В Краснокамске сразу две страшные вести получили семьи и близкие военнослужащих из зоны проведения СВО. В боях при исполнении воинского долга погибли Гладиков Алексей Андреевич и Калугин Денис Сергеевич. Они проходили службу по контракту с Минобороны РФ.
Рядовой Алексей Гладиков в зоне СВО служил в должности наводчика, сержант Денис Калугин — стрелка.
Прощание с Алексеем Гладиковым состоялось 11 марта, с Денисом Калугиным пройдет 12 марта с 11:00 в ДК Гознака.
Администрация Краснокамского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в СВО земляков.