В Сурхандарье в подвале дома нашли мужчину, скрывавшегося от уплаты алиментов более двух лет

Как сообщили UzNews.uz в пресс-службе Бюро принудительного исполнения, в ходе мероприятия, проведенного инспекторами районного отдела розыска БПИ, в подвальной части своего дома, расположенного в Ангорском районе, был обнаружен мужчина, который на протяжении двух лет уклонялся от уплаты алиментов на своих детей.