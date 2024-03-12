В Сурхандарье в подвале дома нашли мужчину, скрывавшегося от уплаты алиментов более двух лет

Как сообщили UzNews.uz в пресс-службе Бюро принудительного исполнения, в ходе мероприятия, проведенного инспекторами районного отдела розыска БПИ, в подвальной части своего дома, расположенного в Ангорском районе, был обнаружен мужчина, который на протяжении двух лет уклонялся от уплаты алиментов на своих детей.
В января 2019 года суд постановил гражданина Ф. М., расторгнувшего брак со своей супругой, ежемесячно материально обеспечивать своих 3 несовершеннолетних детей. Однако мужчина не посчитал нужным исполнять данное судебное решение и скрывался от уплаты алиментов.
На основании полученной информации об отце, находящемся в розыске, сотрудники Ангорского районного отдела БПИ прибыли в дом должника и сообщили его близким об описи домашнего скота. После данной информации близкие должника, не желавшие терять скот, признались, что горе-отец прячется в подвале дома.
Ангорский районный суд по уголовным делам рассмотрел дело в связи с задолженностью Ф. М. по алиментам более чем на 51 млн сумов и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.