Водитель, обвиняемый в смертельном ДТП у ЦУМа в Перми, обжалует арест

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что представители СУ СКР Пермского края настаивали на том, чтобы обвиняемый был отправлен в СИЗО. Причин было несколько: обвиняемый уже скрылся с места преступления и проживает не по месту регистрации. Кроме того, это необходимо, так как следствие находится в начальной стадии и не все свидетели прошли допрос. Суд постановил отправить мужчину в изолятор до 1 мая 2024 года.