Водитель, обвиняемый в смертельном ДТП у ЦУМа в Перми, обжалует арест

Водитель, обвиняемый в смертельном ДТП возле ЦУМа в Перми, где погибла 18-летняя девушка, обжалует арест, сообщает Properm.ru.
По данным издания, адвокат мужчины уже направил соответствующую жалобу в Ленинский районный суд. Защитник планирует перевести обвиняемого под домашний арест. Жалобу направят на рассмотрение в краевой суд.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что представители СУ СКР Пермского края настаивали на том, чтобы обвиняемый был отправлен в СИЗО. Причин было несколько: обвиняемый уже скрылся с места преступления и проживает не по месту регистрации. Кроме того, это необходимо, так как следствие находится в начальной стадии и не все свидетели прошли допрос. Суд постановил отправить мужчину в изолятор до 1 мая 2024 года.
Напомним, речь идёт о смертельном ДТП, которое произошло 3 марта в центре Перми. Автомобиль Nissan сбил девушку и двух молодых людей, которые переходили дорогу на зелёный сигнал светофора. Девушка скончалась на месте.