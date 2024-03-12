Сергей Кириенко посетил Авдеевку

Как рассказал глава ДНР, горожане пожаловались на отсутствие системного подвоза хлеба, а также газа в баллонах и бензина для генераторов.
«Постараемся как можно быстрее поставить там компактную хлебопекарню. Тем более что люди просят обеспечить их работой, что радует: жители хотят сами участвовать в налаживании мирной жизни», — написал глава региона в своем Telegram-канале. Господин Пушилин также пообещал, что город будет обеспечен сим-картами оператора «Феникс».
Отдельно глава ДНР подчеркнул, что местные жители интересовались возможностью голосования на выборах президента. «Мы создали все необходимые возможности, чтобы жители Авдеевки могли реализовать свое право участия в выборах — все желающие это смогут сделать!» — написал он.
Авдеевка находилась под контролем ВСУ с 2014 года. Город считался одним из главных укрепрайонов вооруженных сил Украины возле Донецка, и бои за него велись с начала специальной военной операции. 17 февраля этого года министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба связал потерю Авдеевки с отсутствием помощи от США.
До начала спецоперации в городе проживало более 31 тыс. жителей. К октябрю 2023 года оставалось около 1,5 тыс. человек постоянного населения. Город серьезно пострадал во время боев, однако Денис Пушилин говорил, что он будет полностью восстановлен. Вице-премьер Марат Хуснуллин 6 марта сообщил, что работы по восстановлению Авдеевки можно будет начать сразу после отдаления передовой линии и они не займут много времени.