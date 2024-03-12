Сергей Кириенко посетил Авдеевку

До начала спецоперации в городе проживало более 31 тыс. жителей. К октябрю 2023 года оставалось около 1,5 тыс. человек постоянного населения. Город серьезно пострадал во время боев, однако Денис Пушилин говорил, что он будет полностью восстановлен. Вице-премьер Марат Хуснуллин 6 марта сообщил, что работы по восстановлению Авдеевки можно будет начать сразу после отдаления передовой линии и они не займут много времени.