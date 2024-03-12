Азербайджан экстрадировал в Узбекистан двоих мужчин, находящихся в международном розыске

В соответствии с Конвенцией «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 7 октября 2002 года были приняты решения о выдаче обвиняемых и в сопровождении специального конвоя пенитенциарной службы Министерства юстиции они были переданы компетентным органам Узбекистана.