Азербайджан экстрадировал в Узбекистан двоих мужчин, находящихся в международном розыске

Сообщается, что Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила ходатайства Генеральной прокуратуры Узбекистана об экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности граждан Узбекистана Шодиева Шахбоза Комил оглы, 1989 года рождения, и Сатимбоева Шахбоза Акмалхон оглы, 1997 года рождения.
Оба гражданина Узбекистана были объявлены в международный розыск. В 2023 году их местонахождение в Азербайджане было установлено, и суд избрал в их отношении меру пресечения в виде ареста.
Шодиеву в Узбекистане было предъявлено обвинение в мошенничестве, растрате и присвоении, подделке официальных документов и умышленном использовании поддельных документов. Сатимбоеву в Узбекистане было предъявлено обвинение в мошенничестве, незаконном приобретении паспортов или других важных личных документов.
В соответствии с Конвенцией «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 7 октября 2002 года были приняты решения о выдаче обвиняемых и в сопровождении специального конвоя пенитенциарной службы Министерства юстиции они были переданы компетентным органам Узбекистана.