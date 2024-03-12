Двоих друзей отправили под арест за ночной дрифт по Дворцовой площади

Дворцовая площадь нравится не только туристам, но и любителям дрифта. То и дело там останавливают нарушителей. Одна из таких ситуаций произошла в ночь на 25 февраля. Тогда двое друзей, 18 и 19 лет, решили сделать пару маневров на площади, но практически сразу были остановлены сотрудниками ГИБДД. А 11 марта суд назначил парням арест на пять суток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— В момент проверки документов и прохождения освидетельствования на состоянии алкогольного опьянения юные «гонщики» не стеснялись в выражениях, не обращая внимание не только на сотрудников полиции, но и на гулявших по площади, невольно ставших свидетелями произошедшего, — добавили в ведомстве.
Парней привлекли к ответственности не только за нарушение ПДД, но и мелкое хулиганство, которое и стало причиной для административного ареста.