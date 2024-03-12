Уфимца, бросившего в полицейского стул, осудили на четыре года

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор 28-летнему мужчине, который кинул в полицейского стул. Теперь ближайшие четыре года ему предстоит провести в колонии общего режима, сообщили в прокуратуре.
В октябре прошлого года ранее судимый уфимец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей супругой. Женщина вызвала полицию.
«В ходе проверки поступившего сообщения мужчина кинул в прибывшего сотрудника правоохранительных органов стул, причинив ему телесные повреждения в виде острой закрытой черепно-мозговой травмы головы», — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Своей вины он так и не признал. После оглашения приговора уфимца взяли под стражу в зале суда.