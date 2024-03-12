На Дону экс-участника боевых действий осудили за нападение на полицейского

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону признал виновным участника боевых действий и обладателя медали «За отвагу» виновным в применении насилия, не опасного для здоровья, и угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Решение уже вступило в законную силу.
Во время заседания было установлено, что в октябре 2023 года трое полицейских выехали по заявке в одну из гостиниц Ростова на улице Мадояна, где пьяный мужчина нарушал общественный порядок.
Стражи порядка потребовали от него прекратить буянить и предложили проследовать в отделение для проверки. Мужчина спрятал руки в непрозрачный пакет и сымитировал нахождение в нём гранаты, угрожая её взорвать. Позже нарушитель согласился проследовать к патрульной машине. Однако недалеко от неё буян ударил одного из полицейских ногой по носу.
В суде это квалифицировали как незначительную утрату общей трудоспособности, однако действия мужчины нарушили нормальную служебную деятельность полицейских.
Подсудимый на заседании признал свою вину. Суд учёл наличие у него медали и статуса участника боевых действий. Мужчину приговорили к восьми месяцам лишения с отбыванием наказания в колонии-поселения.