На Дону экс-участника боевых действий осудили за нападение на полицейского

Стражи порядка потребовали от него прекратить буянить и предложили проследовать в отделение для проверки. Мужчина спрятал руки в непрозрачный пакет и сымитировал нахождение в нём гранаты, угрожая её взорвать. Позже нарушитель согласился проследовать к патрульной машине. Однако недалеко от неё буян ударил одного из полицейских ногой по носу.