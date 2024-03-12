Долго рассматривал, прежде чем убежать: хабаровчанина осудят за кражу из комиссионки

В краевой столице закончили расследовать уголовное дело о грабеже комиссионного магазина. Его в декабре прошлого года совершил 25-летний безработный мужчина.
Под видом покупателя он зашел в магазин и попросил показать ему выставленный на продажу смартфон. Долго его рассматривал, изучал меню, проверял камеру, как в какой-то момент резко выбежал из торговой точки. Похищенный мобильник стоил 47 тысяч рублей.
— Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники отдела полиции задержали местного жителя. Несколько лет назад задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбой и незаконное производство, сбыт запрещенных веществ. Похищенное телефонное устройство он продал прохожему за 15 тысяч рублей, а деньги потратил на личные нужды, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Уголовное дело о грабеже направлено в суд. Мужчину ждет до четырех лет колонии. Приговора он ждет под стражей.