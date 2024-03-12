Долго рассматривал, прежде чем убежать: хабаровчанина осудят за кражу из комиссионки

— Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники отдела полиции задержали местного жителя. Несколько лет назад задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбой и незаконное производство, сбыт запрещенных веществ. Похищенное телефонное устройство он продал прохожему за 15 тысяч рублей, а деньги потратил на личные нужды, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.