Беспилотник упал в Ленинградской области: что известно на данный момент

Атака беспилотника в Ленинградской области произошла утром 12 марта 2024 года. Его перехватили силы противовоздушной обороны. Обошлось без жертв и разрушений. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.
— В 6:40 в окрестностях города Кириши Ленинградской области средствами ПВО уничтожен беспилотный аппарат самолетного типа. Жертв и разрушений нет, — сообщил Дрозденко.
Фотографий и видео с места происшествия на данный момент от официальных источников нет.
К слову, ранее в Ленобласти запретили публиковать кадры с последствиями от БПЛА. Однако 12 марта это правило немного изменили. Теперь фото и видео можно публиковать, но при условии, что они были размещены на ресурсах губернатора, вице-губернатора — председателя комитета правопорядка и безопасности и Министерства обороны.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
Напомним, что недавно Ленинградскую область также пытался атаковать беспилотник. Его сбили силами ПВО в районе поселка Форносово Тосненского района вечером 10 марта. Жертв и разрушений не было.