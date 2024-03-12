Беспилотник упал в Ленинградской области: что известно на данный момент

Атака беспилотника в Ленинградской области произошла утром 12 марта 2024 года. Его перехватили силы противовоздушной обороны. Обошлось без жертв и разрушений. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

К слову, ранее в Ленобласти запретили публиковать кадры с последствиями от БПЛА. Однако 12 марта это правило немного изменили. Теперь фото и видео можно публиковать, но при условии, что они были размещены на ресурсах губернатора, вице-губернатора — председателя комитета правопорядка и безопасности и Министерства обороны.