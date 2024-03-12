В калужском и нижегородском аэропортах вводили ограничения

«Временные ограничения в Грабцево действовали с 02.57 до 05.16 мск. За время их действия уходов ВС на запасные аэродромы не было. С 05.17 мск Грабцево работает штатно. Временные ограничения в Стригино действовали с 05.04 до 07.59 мск. За время их действия на запасной аэродром ушло одно ВС. С 08.00 мск Стригино работает штатно», — добавляется в сообщении.