15-летний подросток погиб от отравления угарным газом в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 15-летний подросток погиб от отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУ СК.
Трагедия произошла 10 марта в одном из домов на улице Адмирала Нахимова в Ленинском районе. Тело школьника было обнаружено ночью в ванной комнате. Как показала экспертиза, смерть наступила от отравления газом. Квартира оборудована газовой колонкой.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека», в ходе расследования которого будет дана оценка действиям домоуправляющей компании и лиц, ответственных за проверку газового оборудования в квартире. Прокуратура взяла расследование дела под свой контроль.