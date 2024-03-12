15-летний подросток погиб от отравления угарным газом в Нижнем Новгороде

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека», в ходе расследования которого будет дана оценка действиям домоуправляющей компании и лиц, ответственных за проверку газового оборудования в квартире. Прокуратура взяла расследование дела под свой контроль.