Умер поп-певец и автор хита «All by myself» Эрик Кармен

«С огромной печалью мы сообщаем душераздирающую новость о кончине Эрика Кармена. Наш милый, любящий и талантливый Эрик скончался во сне на выходных», — указано в сообщении. Причины и обстоятельства смерти не приводятся.
Эрик Кармен родился в 1949 году в штате Огайо в США. В начале творческого пути состоял в группах Cyrus Erie и The Raspberries. За время своей сольной карьеры господин Кармен написал девять альбомов. Наибольшую популярность получила песня «Hungry Eyes», которую использовали в фильме «Грязные танцы» 1987 года.
Александра Горошилова.