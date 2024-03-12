Умер поп-певец и автор хита «All by myself» Эрик Кармен

Эрик Кармен родился в 1949 году в штате Огайо в США. В начале творческого пути состоял в группах Cyrus Erie и The Raspberries. За время своей сольной карьеры господин Кармен написал девять альбомов. Наибольшую популярность получила песня «Hungry Eyes», которую использовали в фильме «Грязные танцы» 1987 года.