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Умер поп-певец и автор хита «All by myself» Эрик Кармен

Американский певец Эрик Кармен умер на 75-м году жизни 11 марта, указано на сайте поп-исполнителя. Господин Кармен наиболее известен как автор хита 1970-х «All by myself», который перепела Селин Дион.

«С огромной печалью мы сообщаем душераздирающую новость о кончине Эрика Кармена. Наш милый, любящий и талантливый Эрик скончался во сне на выходных», — указано в сообщении. Причины и обстоятельства смерти не приводятся.

Эрик Кармен родился в 1949 году в штате Огайо в США. В начале творческого пути состоял в группах Cyrus Erie и The Raspberries. За время своей сольной карьеры господин Кармен написал девять альбомов. Наибольшую популярность получила песня «Hungry Eyes», которую использовали в фильме «Грязные танцы» 1987 года.

Александра Горошилова.

музыка