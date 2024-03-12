Мошенничество с военным билетом расследуют в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, житель города Косшы пообещал жителю столицы за определенную сумму изготовить военный билет и помочь с оформлением документов на авто. За свои услуги мужчина потребовал 260 000 тенге.
— Как удалось установить в ходе расследования, около семи месяцев назад у жителя столицы возникли проблемы с переоформлением автомашины, которая находилась в залоге в банке. Тогда он и обратился к своему знакомому, пообещавшему помощь не только с авто, но и с постановкой на воинский учет, — пояснили в ведомстве.
Однако после того как деньги были переданы, никаких дальнейших действий со стороны обещавшего не последовало. Житель столицы несколько месяцев ждал и надеялся хотя бы на возврат денежных средств, но вскоре все же обратился в полицию.
— В настоящее время данный факт расследуется как мошенничество, личность фигуранта установлена, — добавили в ведомстве.