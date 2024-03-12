Мошенничество с военным билетом расследуют в Акмолинской области

— Как удалось установить в ходе расследования, около семи месяцев назад у жителя столицы возникли проблемы с переоформлением автомашины, которая находилась в залоге в банке. Тогда он и обратился к своему знакомому, пообещавшему помощь не только с авто, но и с постановкой на воинский учет, — пояснили в ведомстве.