В Воронежской области 14 населенным пунктам угрожает половодье

В связи с потеплением в Воронежской области в ряде рек поднялся высокий уровень воды. Из-за этого 14 населенных пунктов могут оказаться под угрозой затопления. Такой прогноз дали в пресс-службе ГУ МЧС региона 11 марта.
Там уточнили, что ситуация на данный момент оптимистичная, но есть риски. Например, в крупных реках Дон, Битюг, Хопер, Ворона и Воронеж не наблюдается высокий уровень воды. Основное внимание спасатели обращают на меньшие водоемы — Усманку, Савалу, Токай, Девицу и Ведугу.
Также возможно при таянии льда и снега подтопления пониженных участков местности на северо-западе, севере и востоке области. Также могут возникать аварийные ситуации на гидротехнических сооружениях.
Что касается мостов на местных автомобильных дорогах, то есть вероятность, что под водой окажутся 20 из них. А при мощных осадках 14 населенным пунктам грозит подтопление.