В Воронежской области 14 населенным пунктам угрожает половодье

Там уточнили, что ситуация на данный момент оптимистичная, но есть риски. Например, в крупных реках Дон, Битюг, Хопер, Ворона и Воронеж не наблюдается высокий уровень воды. Основное внимание спасатели обращают на меньшие водоемы — Усманку, Савалу, Токай, Девицу и Ведугу.