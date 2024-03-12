Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Воронежской области 14 населенным пунктам угрожает половодье

Основное внимание спасатели обращают на несколько рек.
Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 33% 759 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

В связи с потеплением в Воронежской области в ряде рек поднялся высокий уровень воды. Из-за этого 14 населенных пунктов могут оказаться под угрозой затопления. Такой прогноз дали в пресс-службе ГУ МЧС региона 11 марта.

Там уточнили, что ситуация на данный момент оптимистичная, но есть риски. Например, в крупных реках Дон, Битюг, Хопер, Ворона и Воронеж не наблюдается высокий уровень воды. Основное внимание спасатели обращают на меньшие водоемы — Усманку, Савалу, Токай, Девицу и Ведугу.

Также возможно при таянии льда и снега подтопления пониженных участков местности на северо-западе, севере и востоке области. Также могут возникать аварийные ситуации на гидротехнических сооружениях.

Что касается мостов на местных автомобильных дорогах, то есть вероятность, что под водой окажутся 20 из них. А при мощных осадках 14 населенным пунктам грозит подтопление.

МЧС