Суд заменил одному из боссов якудза смертную казнь на пожизненное заключение

ТОКИО, 12 марта. /ТАСС/. Высший суд японского города Фукуока решил заменить смертную казнь боссу одной из самых опасных группировок якудза на пожизненное заключение. Об этом сообщил телеканал NHK.
Речь идет о лидере группировки «Кудокай» Сатору Номуре, которого в 2021 году приговорили к смерти за организацию убийства руководителя местного рыболовецкого кооператива, отказавшегося платить якудза, и покушения на убийство трех человек — полицейского, врача и медсестры.
Адвокаты потребовали отмены приговора, настаивая на том, что решение было принято на основании лишь косвенных улик. В результате рассмотрения суд постановил, что Номура невиновен в организации убийства, но причастен к трем покушениям. В результате приговор был заменен на пожизненное заключение.
Второе лицо в группировке «Кудокай» Фумио Таноуэ также отрицал свою причастность к преступлениям, однако позднее признал вину. В его отношении пожизненный приговор остался в силе.
Группировка «Кудокай» была основана до Второй мировой войны на базе нелегальных игорных структур, она действует преимущественно на юго-западном острове Кюсю и отличается особой жестокостью. Ее боевики не раз применяли автоматическое оружие и даже гранаты.