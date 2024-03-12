Суд заменил одному из боссов якудза смертную казнь на пожизненное заключение

Адвокаты потребовали отмены приговора, настаивая на том, что решение было принято на основании лишь косвенных улик. В результате рассмотрения суд постановил, что Номура невиновен в организации убийства, но причастен к трем покушениям. В результате приговор был заменен на пожизненное заключение.