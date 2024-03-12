В Воронежской области мужчина с топором ворвался в приемное отделение райбольницы

Неожиданный инцидент произошел в районной больнице Калачеевского района. Вечером 6 марта в приемное отделение ворвался мужчина и, размахивая топором, потребовал, чтобы ему сделали инъекцию от алкоголизма. О случившемся рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 12 марта.