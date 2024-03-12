Под Волгоградом простятся с погибшим в СВО 25-летним Вячеславом Евдокимовым

25-летнего участника СВО Вячеслава Евдокимова из Волгоградской области проводят в последний путь 13 марта. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Новоаннинского района, молодого бойца мобилизовали в 2022 году. Он был помощником гранатометчика мотострелкового взвода. Героически погиб 5 марта от смертельного ранения.