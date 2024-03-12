Водителя Porsche, обстрелявшего полицейских на Южном Урале, отправили в СИЗО

Напомним, 9 марта в Кыштыме сотрудники ДПС остановили Porsche Cayenne S и попросили водителя предъявить документы. Полицейские заметили, что права имеют признаки подделки и попросили мужчину выйти из машины. Однако тот отказался и дал по газам. Один из сотрудников ухватился за дверь иномарки, но остановить нарушителя ему не удалось. Началась погоня. Водитель остановил автомобиль около лесополосы и попытался убежать. Он несколько раз выстрелил в сторону инспекторов и ранил одного из них в руку. Полицейские всё же догнали мужчину и задержали его. Выяснилось, что он находится в федеральном розыске по подозрению в незаконном обороте наркотиков.