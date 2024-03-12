Водителя Porsche, обстрелявшего полицейских на Южном Урале, отправили в СИЗО

— Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 9 мая, — сообщили «Пчеле» в областном управлении Следственного комитета.
Напомним, 9 марта в Кыштыме сотрудники ДПС остановили Porsche Cayenne S и попросили водителя предъявить документы. Полицейские заметили, что права имеют признаки подделки и попросили мужчину выйти из машины. Однако тот отказался и дал по газам. Один из сотрудников ухватился за дверь иномарки, но остановить нарушителя ему не удалось. Началась погоня. Водитель остановил автомобиль около лесополосы и попытался убежать. Он несколько раз выстрелил в сторону инспекторов и ранил одного из них в руку. Полицейские всё же догнали мужчину и задержали его. Выяснилось, что он находится в федеральном розыске по подозрению в незаконном обороте наркотиков.
Раненый полицейский сейчас находится в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Часть 2 статьи 318 УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы.
По данным Telegram-канала SHOT, задержанным оказался 33-летний Василий Дембицкий, проживающий в Свердловской области. У него изъяли сигнальный пистолет «Байкал МР-371», переделанный под стрельбу травматическими патронами.