Еще шестерых спасли при помощи дыхательных аппаратов.
Сообщение о загоревшейся в подвале продукции поступило спасателям в 9:34. До их прибытия из здания самостоятельно эвакуировались 60 человек, пострадавшие отсутствуют. Площадь пожара составила 10 кв. м, открытое горение было потушено в 10:26. В ликвидации последствий пожара были задействованы 30 человек личного состава и 13 единиц спецтехники.
Причину произошедшего устанавливают пожарные дознаватели.
В Екатеринбурге из горящего здания на Чебышева эвакуировали 84 человека
В шестиэтажном административном здании на улице Чебышева в Екатеринбурге произошло возгорание, в результате которого пожарные эвакуировали 84 человек, сообщили в МЧС Свердловской области.
Еще шестерых спасли при помощи дыхательных аппаратов.