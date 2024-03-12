В Екатеринбурге из горящего здания на Чебышева эвакуировали 84 человека

Еще шестерых спасли при помощи дыхательных аппаратов.



Сообщение о загоревшейся в подвале продукции поступило спасателям в 9:34. До их прибытия из здания самостоятельно эвакуировались 60 человек, пострадавшие отсутствуют. Площадь пожара составила 10 кв. м, открытое горение было потушено в 10:26. В ликвидации последствий пожара были задействованы 30 человек личного состава и 13 единиц спецтехники.



Причину произошедшего устанавливают пожарные дознаватели.