Даже получала прибыль: школьную работницу из Хабаровска обманули мошенники, обещая солидный доход

— Эта история началась с банального любопытства. В новогодние праздники хабаровчанка заинтересовалась объявлением в Интернете о дополнительном пассивном доходе через инвестирование в различные проекты. Женщина перешла по ссылке, однако из опубликованной на сайте информации, пестрящей иностранными терминами, она ничего не поняла и вышла из приложения, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.