Даже получала прибыль: школьную работницу из Хабаровска обманули мошенники, обещая солидный доход

Полицейские из Хабаровска ищут мошенников, которые обманули сотрудницу школьной столовой на крупную сумму. Женщина отдала аферистам 4,34 миллиона рублей. По словам 63-летней женщины, она стала жертвой фейкового брокера, который обещал ей заработать на инвестициях.
— Эта история началась с банального любопытства. В новогодние праздники хабаровчанка заинтересовалась объявлением в Интернете о дополнительном пассивном доходе через инвестирование в различные проекты. Женщина перешла по ссылке, однако из опубликованной на сайте информации, пестрящей иностранными терминами, она ничего не поняла и вышла из приложения, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Женщина перевела девять тысяч, а через две недели получила первый доход — пять тысяч. Психологический трюк сработал. Два месяца хабаровчанка инвестировала мошенникам, спустив все свои накопления в 1,7 миллиона рублей. Потом она оформила несколько кредитов на 2,6 миллиона и тоже отдала аферистам.
Когда мошенники поняли, что с женщины взять больше нечего, перестали выходить на связь.