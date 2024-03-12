В Кричеве помощница по хозяйству украла у пенсионерки более Br24 тыс

Пенсионерка решила в очередной раз пересчитать накопления и обнаружила пропажу. Злоумышленница всячески пыталась отвести от себя подозрения и даже сама сообщила дочери пенсионерки о пропаже. А когда родственница позвонила в милицию, помощница выбросила деньги в уличный туалет, оставив себе только часть из них — $4 тыс.