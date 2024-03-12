Никитин рассказал о ликвидации пожара после атаки БПЛА в Кстовской промзоне

Сил и средств для ликвидации локализованного возгорания на одной из нефтеперерабатывающих установок в Кстовской промзоне достаточно. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
По его словам, на месте работают специалисты МЧС, противопожарной службы, пожарной части предприятия. Задействован пожарный поезд ГЖД, но на движение поездов это не влияет.
По оперативной информации, пострадавших нет.
«Работа спецсредств позволила вовремя принять меры и эвакуировать сотрудников», — отметил Никитин.
Он добавил, что специалисты Роспотребнадзора исследуют пробы воздуха в зоне ближайшей жилой застройки.
Напомним, беспилотники атаковали нефтебазу в Кстовской промзоне утром 12 марта.