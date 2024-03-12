Пулково работает штатно. Калужский и нижегородский аэропорты закрывались

Ограничения вводились в калужском и нижегородском аэропортах. Как сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко, в калужском Грабцево ограничения действовали с 02:57 до 05:16, уходов самолетов на запасные аэродромы не было. В нижегородском Стригино — с 05:04 до 07:59, на запасной аэродром ушло одно воздушное судно.