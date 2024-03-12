Пулково работает штатно. Калужский и нижегородский аэропорты закрывались

Ограничения не вводились. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе воздушной гавани утром 12 марта.
Напомним, в 6:40 в Ленобласти, в окрестностях города Кириши, средства ПВО уничтожили беспилотный аппарат самолетного типа. Жертв и разрушений не зафиксировано.
Ограничения вводились в калужском и нижегородском аэропортах. Как сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко, в калужском Грабцево ограничения действовали с 02:57 до 05:16, уходов самолетов на запасные аэродромы не было. В нижегородском Стригино — с 05:04 до 07:59, на запасной аэродром ушло одно воздушное судно.
«Меры принимались для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — отмечается в сообщении.
Калужская и Нижегородская области входят в число регионов, которые сегодня пытался атаковать противник.