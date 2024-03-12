В Орле тушат пожар на объекте ТЭК после атаки беспилотника

Ранее в экстренных службах сообщали РИА Новости, что возгорание на площади 100 квадратных метров происходит у резервуара на объекте топливно-энергетического комплекса в Орле. Губернатор Андрей Клычков информировал, что объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке беспилотника в Орле, по предварительной информации, пострадавших нет. Мэр Орла Юрий Парахин заявил, что после падения украинского беспилотника на объект ТЭК власти эвакуировали 17 человек из двух соседних многоэтажных домов. По данным Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО два беспилотника перехвачено и уничтожено над территорией Орловской области.