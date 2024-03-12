Трое обвиняемых госслужащих из Воронежа отправились на СВО

Издание «Вести Воронеж» рассказало, что госслужащие после предъявленного им обвинения заключили контракты с оборонным ведомством России для службы в зоне СВО. Это сотрудник МЧС Алексей Антипов, представитель Росимущества Даниил Коноплин и его отец Александр. Всем троим временно удалось избежать приговора. Четвертого участника ОПГ — генерального директора федерального предприятия «Экран» Аркадия Гончарова — за взятки отправили в колонию на шесть лет. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 7 миллионов рублей.