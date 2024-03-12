Трое обвиняемых госслужащих из Воронежа отправились на СВО

Издание «Вести Воронеж» рассказало, что госслужащие после предъявленного им обвинения заключили контракты с оборонным ведомством России для службы в зоне СВО. Это сотрудник МЧС Алексей Антипов, представитель Росимущества Даниил Коноплин и его отец Александр. Всем троим временно удалось избежать приговора. Четвертого участника ОПГ — генерального директора федерального предприятия «Экран» Аркадия Гончарова — за взятки отправили в колонию на шесть лет. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 7 миллионов рублей.
«Вести Воронеж» сообщили, что Гончаров сам был не против отправится на СВО, но ему не позволило здоровье.
Напомним, что предприятие «Экран», возглавляемое Гончаровым, занимается техническим обслуживанием сооружений гражданской обороны. По данным следствия, госслужащие брали миллионные взятки у бизнесменов, чтобы снять с оборонного учета бомбоубежища, расположенные под торговыми центрами. Затем предприниматели покупали бомбоубежища для своих нужд. Уголовное дело о продаже оборонных укрытий было возбуждено в апреле 2020 года.