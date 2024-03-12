Во втором районе Воронежской области отменили народные гулянья на Масленицу

Причины — аналогичные. В Воронежской области в последнее время участились случаи атаки беспилотников. Буквально сегодня ранним утром стало известно, что средствами ПВО был сбит еще один БПЛА. Никто из людей не пострадал. На момент написания этой новости на территории региона продолжает быть актуальной опасность атаки БПЛА.