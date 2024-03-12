Во втором районе Воронежской области отменили народные гулянья на Масленицу

Это уже второй район, где отказываются от массовых мероприятий в предстоящие выходные. Власти отмечают, что речь идет о гуляньях, запланированных на открытом воздухе. К вводимым ограничениям жителей просят отнестись с пониманием. Представители Россошанского района приняли аналогичное решение накануне, 11 марта.
Причины — аналогичные. В Воронежской области в последнее время участились случаи атаки беспилотников. Буквально сегодня ранним утром стало известно, что средствами ПВО был сбит еще один БПЛА. Никто из людей не пострадал. На момент написания этой новости на территории региона продолжает быть актуальной опасность атаки БПЛА.
Воронежцев просят сохранять спокойствие, а в случае необходимости — перейти в комнату, где нет окон, либо спрятаться в здании, на парковке или в подземном переходе — если в момент атаки вы находитесь на улице.