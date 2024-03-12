Мужчина устроил стрельбу в Дзержинске

В Дзержинске Нижегородской области неизвестный мужчина устроил стрельбу из окна дома. Об этом сообщается в посте местного блогера Алексея Алексеева.
По словам жительницы города химиков Натальи Гоголевой-Германовой, инцидент произошел вечером 11 марта около детского сада на улице Попова 32а. Мужчину из окна многоэтажки стрелял по машинам и людям, в том числе детям.
«Дети не пострадали, но очень напугались, да и не только дети. Вызвала полицию, написала заявление», — добавила женщина.
Редакция nn.aif.ru направила запрос в ГУ МВД РОссии по Нижегородской области.