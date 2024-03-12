В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской области сигнал прозвучал в 09:40 мск, в Черниговской, Сумской и Полтавской — в 09:48.
Воздушную тревогу на Украине объявили после попытки ВСУ провести ночью массированную атаку по объектам на территории России.
По данным Минобороны, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских дронов самолетного типа: 11 над Курской областью, семь — над Белгородской, по два — над Московской и Орловской областями и по одному в Ленинградской, Брянской и Тульской.
Кроме того, по сообщению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в результате атаки дронов загорелась установка по переработке нефти в Кстовской промзоне.
Также, около 07:30 мск над Белгородской областью сбили восемь реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» и одну ракету тактического комплекса «Точка-У».