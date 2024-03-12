Нижегородцам рассказали, что делать при обнаружении беспилотников

Управление ГОЧС Нижнего Новгорода составило методическое пособие с описанием порядка действий при обнаружении беспилотных летательных аппаратов.
В методичке рассказывают о видах, возможностях и устройстве беспилотников.
Обнаружить БПЛА можно по электромагнитным сигналам и шуму. Тем не менее, они способны летать в условиях, при которых их невозможно обнаружить — на разной скорости и высоте в ущельях, оврагах, тени от местных возвышенностей и за горизонтом.
При обнаружении беспилотника нижегородцам рекомендуют спрятаться в помещении или укрыться за деревьями, а затем сообщить о находке в полицию или на номер 112.
Если БПЛА залетел в помещение или на дачный участок, нижегородцам необходимо покинуть территорию и обратить в спецслужбы. При этом нельзя трогать беспилотник.
«Если к вам пришли силовики и требуют покинуть квартиру из-за атаки дрона, у прибывших спасателей и полицейских необходимо спросить документы, а в случае появления сомнений позвонить в дежурную часть полиции или ЕДДС города. Например, в регионах под видом спасателей могут действовать диверсанты», — говорится в сообщении.
Напомним, беспилотники атаковали промзону в Кстовском округе утром 12 марта. Загорелась одна из установок на нефтебазе. На месте работают спецслужбы. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что временные ограничения сняли в аэропорту Нижнего Новгорода.